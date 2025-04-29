رفض إشكال ميدو لوقف تنفيذ حكم لصالح قناة النهار

قضت محكمة المعادي برفض الإشكال المقدم من أحمد حسام "ميدو"، الذي طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بسداد مبلغ 9 ملايين جنيه لصالح قناة النهار الفضائية.

ميدو يتقدم بإشكال لوقف تنفيذ حكم لصالح قناة النهار

وكان ميدو قد أقام الإشكال رقم 25 لسنة 2025، ضمن دعاوى إشكالات تنفيذ المعادي، طعنًا على حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 1542 لسنة 2022، والذي ألزمه بدفع المبلغ المذكور.

وبرر ميدو في إشكاله أن تنفيذ الحكم يلحق به ضررًا جسيمًا لا يمكن تداركه، إلا أن المحكمة قضت برفض الإشكال وأمرت بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

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