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حوادث

رفض إشكال ميدو لوقف تنفيذ حكم لصالح قناة النهار

ميدو، فيتو
ميدو، فيتو

قضت محكمة المعادي برفض الإشكال المقدم من أحمد حسام "ميدو"، الذي طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزامه بسداد مبلغ 9 ملايين جنيه لصالح قناة النهار الفضائية.

ميدو يتقدم بإشكال لوقف تنفيذ حكم لصالح قناة النهار

وكان ميدو قد أقام الإشكال رقم 25 لسنة 2025، ضمن دعاوى إشكالات تنفيذ المعادي، طعنًا على حكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى رقم 1542 لسنة 2022، والذي ألزمه بدفع المبلغ المذكور.

وبرر ميدو في إشكاله أن تنفيذ الحكم يلحق به ضررًا جسيمًا لا يمكن تداركه، إلا أن المحكمة قضت برفض الإشكال وأمرت بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

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أحمد حسام ميدو سنة 2022 مركز القاهرة محكمة المعادى سنة 2025 القاهرة

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