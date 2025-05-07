الإمارات تصعد ضد البرهان وتعلن عدم الاعتراف بحكومة السودان

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها لا تعترف بـقرار سلطة بورتسودان، باعتبار أن هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه، وأن البيان الصادر عن ما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين.

الإمارات تعلن عدم الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات مع أبوظبي

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة "وام"، على أن قرار سلطة بورتسودان - مجلس السيادة السودانى بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان- بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات جاء كرد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان.

ورفضت الخارجية الإماراتية، التصريحات الصادرة عن سلطة بورتسودان التي تعتبر مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام، وشددت على أن السودان وشعبه بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر.

الإمارات تعلن عدم الاعتراف بحكومة البرهان

وأضافت الوزارة، أنّ دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني، وبشكل خاص الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات والزائرين السودانيين والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة.

وجددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات تعد في مقدمة دول العالم في دعم السودان على مدى العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق.

وكان ‏مجلس الأمن والدفاع في السودان قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات واستدعاء طاقم السفارة السودانية من أبو ظبي، وذلك وفقا لنبأ عاجل على وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

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