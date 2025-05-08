مصرع عنصر إجرامى في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وكرا وتبادلت إطلاق النار مع عنصر إجرامى شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، مما أسفر عن مصرعه.

مصرع عنصر إجرامى في تبادل إطلاق النيران بالقليوبية

وكانت معلومات وردت إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام عنصر إجرامى شديد الخطورة، متخذا دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وصادر ضده أحكام قضائية، وقرارات بالضبط والإحضار.



وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ومعاونة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد العزازي والنقيب أحمد طلعت عدس والنقيب أحمد أبوزيد والنقيب مكسيموس ماجد معاوني رئيس المباحث، بمداهمة البؤرة الإجرامية، وعند رؤية المتهم لضباط الشرطة أطلق صوبهم أعيرة نارية فبادرته القوة بإطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعه.

وبتفتيش المكان بـالقليوبية عثر على مواد مخدرة مختلفة الأنواع وأسلحة نارية "طبنجة" وذخائر حية دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، ومبالغ مالية حصيلة تجارته الآثمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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