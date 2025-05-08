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محافظات

توريد 112 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية منذ بدء موسم الحصاد

توريد القمح بالدقهلية،
توريد القمح بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير أعمال استلام القمح للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم استلام القمح بمراكز التوريد في منتصف أبريل الماضي وحتى اليوم إلى 112 ألف طن.

 

توريد 112 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين منذ بداية موسم الحصاد 

وأوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة يبلغ 232 ألف فدان، ويوجد بالمحافظة 38 مركز تجميع وصومعة، ويتم استلام الإردب بمبلغ 2200 جنيه ويتم الدفع للمزارعين والفلاحين والموردين خلال 48 ساعة.

إجراءات استلام وتوريد القمح بالدقهلية 

جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية، للتقرير المعروض من المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، الجهة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية الموسم، وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية.

تيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح

ووجه محافظ الدقهلية بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بمناطق التخزين والصوامع، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يشمل الكميات الموردة.

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