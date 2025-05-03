صحة الدقهلية: اجتماع موسع لمناقشة توفير المستلزمات الطبية لمرضى الغسيل الكلوي

عقد مسؤولو مستلزمات الكلى المتخصصة بإدارة الكلى في صحة الدقهلية وفريق الميكنة والدعم الفني بوزارة الصحة اجتماعًا، لمناقشة سبل توفير المستلزمات الطبية الضرورية لمرضى الغسيل الكلوي.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى

طرح ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات في مستلزمات الغسيل الكلوي

حضر الاجتماع صيادلة المستلزمات بوحدات الكلى بالمحافظة، حيث تم طرح ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات في توفير مستلزمات الغسيل الكلوي، خاصة في حالات الطوارئ.

مناقشة تفصيلية لكافة المشكلات المتعلقة بسلاسل الإمداد

كما شهد الاجتماع مناقشة تفصيلية لكافة المشكلات المتعلقة بسلاسل الإمداد وتوزيع المستلزمات، مع الاتفاق على وضع آليات لحصر معدلات الاستهلاك الشهري بدقة، وتحديد احتياجات كل وحدة على حدة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع.

التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة

وأكد الحاضرون على أهمية التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في إدارة الموارد وضمان توافر المستلزمات بشكل دائم، بما يصب في مصلحة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم.

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