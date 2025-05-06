واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس حلمي زهرى وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملاتها المكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية وكذلك محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة، وبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية، تنفيذا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

تموين القليوبية، تحرير 296 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية

كشفت مديرية التموين بالقليوبية، أنه تشكلت عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها بكافة أرجاء المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 296 مخالفة للمخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، حيث تنوعت المخالفات ما بين إنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون للمواطنين ومراجعة أرصدة ماكينات المخابز وعدم صلاحية ميزان وعجز وتصرف فى شكائر دقيق بلدى مدعم.

أوضحت المديرية أن الحملات تمكنت من المرور على67 مخبز بلدى بنطاق بنطاق دائرة غرب شبرا، طوخ (الصفا، بلتان، زاوية بلتان)، وتحرير عدد 57 مخالفة لمخابز بلدية، تحرير عدد 26 مخالفة بمركز ومدينة قليوب بمنطقة العرب، بلقس، عرب عبس، صنافير، الصباح، كفر السبيل، سنديون، وتحرير عدد 2 محضر جنح بيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات تموين حي شرق شبرا الخيمة القليوبية

كما جرى بإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة القليوبية تحرير 9 مخبز بمناطق الكابلات، عدد 9 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج، وبالأنشطة التجارية المختلفة تحرير عدد 11 محضر جنح، أما عن تموين بندر ومركز بنها تحرير عدد 14 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج بمناطق سندنهور، كفر العرب، شبلنجة، ميت العطار، الرملة، طحله، والمخابز السياحية والافرنجية، تم تحرير 10 محاضر جنح، والأنشطة التجارية المختلفة تحرير عدد 19 محضر جنح، والبدالين التموينيين تحرير عدد 10 محضر جنح، وبالمرور على محطة الوقود تحرير محضر جنح.

أما عن إدارة تموين طوخ بنطاق مشتهر، كوبري علوان، الحدادين، تم تحرير 17 مخالفة لمخابز بلدية، وتموين الخانكة بنطاق العبور، الخانكة، ابوزعبل، الجبل الأصفر، تم المرور على المخابز السياحية والافرنجية، تحرير عدد 36 محضر، وإدارة تموين كفر شكر بمناطق بندر كفر شكر، الشقر، تم تحرير عدد 10 مخالفة لمخابز بلدية، وبالمرور على الأنشطة التجارية المختلفة تحرير عدد 6 محضر، وإدارة تموين شبين القناطر بمناطق الأحراز، العسايلة، عرب الطربة، القشيش، نوى، تم تحرير عدد 15 مخالفة لمخابز بلدية، وبالمرور على البدالين التموينين وتحرير عدد 2 محضر جنح، والأنشطة التجارية المختلفة وتحرير عدد 8 محضر جنح.

بالإضافة إلى تحرير عدد 14 مخالفة لمخابز بلدية، وبمستودعات البوتاجاز تحرير محضر جنح، وذلك بإدارة تموين القناطر الخيرية بمناطق قرنفيل، اجهور، أما عن إدارة تموين قها بمناطق خلوه سنهرة، ترسا، نامول، تم تحرير عدد 8 مخالفة لمخبز بلدية لإنتاج خبز بلدى، وعن حملة إدارة الرقابة التجارية بالمديرية بمناطق حي شرق شبرا الخيمة (شارع ١٥مايو، شارع نادي البلاستك، منشية الحرية)، شبين القناطر (منشأة الكرام، منية شبين، كفر طحا)، طوخ (برشوم الصغرى، كفر الحدادين، الحصه، السفاينة، المنزلة، كفر الحصافة)، تم تحرير عدد 10 محضر جنح، وبالمرور على مستودعات البوتاجاز وتحرير عدد 9 محضر.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم الرد على 80 شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وشكاوى المحافظة والواتس آب، تتنوع ما بين شكاوى مخابز أو بطاقات تموينية.

وقال المهندس حلمي زهري مدير مديرية التموين، إن الحملات شملت عددًا من الإدارات، وتأتى فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالى الجودة من خلال الرقابة المكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة الدقيق وضبط حالة الأسواق ومنع سياسة الاحتكار ومراقبة الأسعار وإحباط ترويج السلع المجهولة أو الغير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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