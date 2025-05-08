الجامعة العربية تثمن جهود سلطنة عمان في تحقيق وقف إطلاق النار باليمن

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجهود الدبلوماسية المتميزة ومساعي الوساطة الحميدة لسلطنة عمان والتي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، جنبا إلى جنب مع جهود الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تطلعها أن يخفف الاتفاق -في حال الالتزام بتنفيذ بنوده- من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وأن يخفض من حدة التصعيد العسكري الحالي وأن يساهم إيجابا في الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى ملفات أخرى مهمة في المنطقة، فضلا عن استعادة أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وضمان انسيابية حركة الشحن التجاري الدولي في البحار والممرات المائية في المنطقة.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: ندعم الحكومة اليمنية الشرعية

وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التزامها بقرارات مجلس الجامعة بشأن دعم الحكومة اليمنية الشرعية وما تتخذه من إجراءات لحفظ وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية.

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