وزير العدل الفلسطيني: لا نأخذ التسريبات بشأن إدارة أمريكية لغزة على محمل الجد

أكد شرحبيل الزعيم وزير العدل الفلسطيني، أن ما يتم تسريبه من تصريحات بشأن إدارة أمريكية مؤقته لقطاع غزة لا نأخذه على محمل الجد، موضحا أن ما يتم تسريبه حتى يتعاطى معه الفلسطينيين كأنه أمر يؤخذ بشكل جاد لحين الإعلان عنه بشكل رسمي.

تنصيب إدارة أمريكية لقطاع غزة مجرد كلام

وأضاف شرحبيل الزعيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك أمور كثيرة تحدث في قطاع غزة وموضع تنصيب إدارة أمريكية لـقطاع غزة لا يؤخذ بالأساس محمل الجد، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن قطاع غزة اليوم منطقة مجاعة وهذا الاعلان يستتبعه أمور كثيرة سواء دوليا وإقليميا.

حقيقة عرض حكم غزة على السلطة الفلسطينية

ونفى وزير العدل الفلسطيني، تلقيهم أي عرض عن حكم غزة المستقبلي قائلا: "لم يعرض علينا بشكل رسمي اطلاقا على الحكومة الفلسطينية وحتى الرئاسة الفلسطينية لم تتعاطى مع هذا الامر"، مؤكدا أن ما يحدث في قطاع غزة يتم فرضه بقوة السلاح، وتساءل: "هل سيقبل أي فلسطيني أو انسان من أصل فلسطيني أن يأتي على ظهر دبابة امريكية أو اسرائيلية ليحكم قطاع غزة؟".

وتابع: "ما نسعى إليه في الحكومة في الوقت الحالي أن يتم وقف العدوان على قطاع غزة والابادة الجماعية وترشيح أى شخص لادارة غزة لم يعرض بشكل رسمي على الحكومة الفلسطينية".

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