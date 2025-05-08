الدوري الممتاز، قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

الدوري الممتاز، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة المصري البورسعيدي هي المواجهة الثالثة للنادي الأهلي تحت قيادة عماد النحاس، حيث سبق وقاد الأحمر خلال مواجهة بتروجيت وحرس الحدود.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري

وأعلن عماد النحاس قائمة المارد الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش.

الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - أحمد رضا - أشرف بن شرقي - إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: جراديشار - وسام أبو علي.

ماذا قدم عماد النحاس مع الأهلي حتى الآن؟

وقاد النحاس الأهلي خلال مواجهتين، حيث نجح خلالهم في تحقيق الفوز أمام بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحرس الحدود بخماسية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.