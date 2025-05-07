صراع الهبوط في الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي وإنبي بالشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي وإنبي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

سيطر الإسماعيلي على مجريات الأمور مبكرا مستغلا عاملي الأرض والجمهور، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب دقائق الشوط، حيث فشل كلا الفريقين في الوصول إلى مرمى الآخر، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ويسعى الإسماعيلي إلى استغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره من أجل تحقيق الفوز والابتعاد عن منطقة الخطر، خاصة أن مباراة اليوم مصيرية؛ لأن الخاسر سيكون مرشحا بقوة للهبوط لدوري المحترفين.

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام إنبي في الدوري المصري

ضم تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام إنبي في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر.

خط الوسط: محمد وجدي، هشام محمد، محمد بيومي.

خط الهجوم: مروان حمدي، إريك تراوري، نادر فرج.

تشكيل إنبي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل إنبي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار.

خط الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، زياد كمال.

خط الهجوم: رفيق كابو، محمد حتحوت، أحمد أوفا.

ترتيب الإسماعيلي وإنبي في الدوري المصري

ويحتل الإسماعيلي بقيادة تامر مصطفى، المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري نايل، بعدما لعب أربع مباريات في مجموعة الهبوط، حقق خلالها فوزا واحدا على طلائع الجيش بهدف دون رد وتعادل في مباراتين مع الاتحاد السكندري بدون أهداف ومع سموحة بهدف لكل منهما، وخسر مباراة واحدة أمام زد إف سي بهدفين نظيفين.

وفي حالة فوز الإسماعيلي على إنبي سيرتفع رصيده إلى 22 نقطة ويتفوق على إنبي بفارق أربع نقاط وعلى غزل المحلة بفارق نقطتين.

فيما يحتل إنبي بقيادة حمزة الجمل، المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري نايل برصيد 18 نقطة ولعب ثلاث مباريات في مجموعة الهبوط فاز في مباراتين على مودرن سبورت 2-1 وعلى غزل المحلة بهدف نظيف وخسر مباراة واحدة أمام الجونة بهدف دون رد.

وفي حالة فوز إنبي على الإسماعيلي سيرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويتفوق على الإسماعيلي بفارق نقطتين مع تبقي أربع مباريات لإنبي وثلاث مباريات للإسماعيلي.

يدير المباراة تحكيميا محمود بسيوني ويساعده يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

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