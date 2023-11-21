الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

التحريات تكشف مفاجآت جديدة بشأن راقصة الساحل الشرير

الراقصة حورية، فيتو
الراقصة حورية، فيتو

طلبت جهات التحقيق، تحريات الشرطة حول واقعة ضبط الراقصة الشهيرة حورية لارتدائها ملابس فاضحة والتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات الأولية بشأن الراقصة حورية هو الاسم المستعار لـ حنين.م 23 سنة المعروفة بـ راقصة الساحل الشرير.

وكشف فحص السجل الجنائي للراقصة حورية أن سبق اتهامها في قضية تحريض على الفسق والفجور في قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

ووجهت جهات التحقيق لـ "حورية" اتهامات بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وبث فيديوهات وصور مثيرة خادشة للحياء، ونشر فيديوهات بغرض التحريض على الفسق والرذيلة.

Advertisements

كما طلبت جهات التحقيق، تفريغ محتويات قرص مدمج محمل عليه بعض المشاهد ومقاطع فيديو بملابس مخلة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة اشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن، فيما تبين أن اسمها الحقيقي "حنين" وتبلغ من العمر 23 عاما.

وكانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغا اتهمت فيه الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة، فضلا عن أن فيديوهات رقصها انتشرت على منصات مختلفة على مواقع التواصل وتحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة.

وكشف محام فى بلاغه، انه اتهم فيه الراقصة "حورية" بتعمد إثارة الغرائز وارتداء ملابس فاضحة من خلال فيديوهات منشورة تقوم خلالها "الراقصة" بالرقص خلال حفلات في الساحل الشمالي وأداء استعراضات مثيرة  بقصد التحريض والإثارة وترويج الرذيلة والإتيان بأفعال مخلة تساهم في نشر الفسق بما يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري وعاداته.

كما اتهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتداء بدل رقص غير المصرح بها، وتتولى الجهات المعنية التحقيقات مع الراقصة بعد ضبطها عليها من قبل رجال مباحث مكافحة جرائم الآداب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التحريض على الفسق والفجور الراقصة الشهيرة حورية الراقصة حورية قسم شرطة باب شرق موقع فيتو

مواد متعلقة

بعد الراقصة حورية، بلوجرز في مرمى نيران حملة تطهير المجتمع، أبرزهم سلمى الشيمي وأنوش

الاتهامات الموجهة للراقصة حورية بعد القبض عليها في الإسكندرية

تجديد حبس عاطل يستغل الأطفال في أعمال التسول

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

دفن جثته في منزل، قرارات النيابة بشأن المتهم بقتل صديقه بمنشأة ناصر

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما بودر وأستروكس بالمعصرة

أول قرار ضد المتهم بسرقة آيباد من صديقه في الموسكي

ضبط 5 أشخاص بتهمة السرقة في القاهرة

الأكثر قراءة

الداخلية تعلن أسعار حج القرعة 2024 ومواعيد وأماكن السداد

مهاجم محلي يدخل دائرة اهتمام الأهلى (فيديو)

كيف زلزلت ليلى مراد الكيان.. ولماذا طاردتها إسرائيل حتى بعد وفاتها ؟ (فيديوجراف)

أميرة أديب عن حفل زفاف نجل عمها عمرو أديب: إحنا أخوات ومكنتش فاهمة إيه اللي بيحصل

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

التحريات تكشف مفاجآت جديدة بشأن راقصة الساحل الشرير

محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم

الأهلى، كواليس اجتماع كولر مع إمام عاشور (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الحادث الثالث خلال 24 ساعة، مقتل وإصابة 4 في إطلاق نار في أوهايو الأمريكية

دراسة جديدة تكشف: 94% من الشباب يشعرون بالأمان على الإنترنت

انتقاما من إيلون ماسك، البيت الأبيض يدشن حسابا في "ثريدز"

قتلى وجرحي في دهس سيارة حشد من أنصار رئيس ليبيريا المنتخب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-11-2023

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 21-11-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما حكم الحصول على قرض بضمان وديعة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية