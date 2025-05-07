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رياضة

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراة الأهلي والمصري

الأهلي والمصري، فيتو
الأهلي والمصري، فيتو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم حكام مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، المحدد لها مساء الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لحساب مجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

طاقم حكام مباراة الأهلي والمصري

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري 

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدي في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون تايم سبورتس"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى والمصري البورسعيدي فى بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

ويأمل الأهلي في الفوز في جميع مواجهاته حتى يتمكن من المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري.

 

غيابات الأهلي أمام المصري 

ويغيب عن الأهلي خلال لقاء المصري كل من: كريم فؤاد، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، رضا سليم، عمر كمال عبد الواحد.

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