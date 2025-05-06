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رياضة

النحاس يستقر على بديل ربيعة حال غيابه أمام المصري في الدوري

رامي ربيعة مدافع
رامي ربيعة مدافع الأهلي، فيتو

استقر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي الاعتماد على مصطفى العش لاعب الفريق أمام المصري البورسعيدي في حال غياب رامي ربيعة عن المباراة من عدمه بسبب الإصابة.

وكان ربيعة غادر مباراة الفريق أمام حرس الحدود، في الدقيقة 60 بسبب تعرضه للإصابة خلال أحداث المباراة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري في بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

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