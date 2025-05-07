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رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول  بالنادي الأهلي، على تشكيل مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، وياسر إبراهيم، ومصطفى العش، ومحمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية، وإمام عاشور، حسين الشحات، وعمرو السولية.

في خط الهجوم، أشرف بن شرقي، ووسام أبوعلي.

فيما اقترب الثنائي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة، من الدخول في قائمة الأحمر أمام المصري بعد أن شاركا أمس في المران الجماعي للأهلي.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائي في المران الجماعي اليوم ليصبح كل منهما جاهزا للدخول في قائمة الأهلي أمام المصري على أن يبقى القرار النهائي للمدير الفني المؤقت عماد النحاس.

وعانى طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام في العضلة الخلفية عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة.

فيما اشتكى رامي ربيعة من إصابة عضلية في مباراة فريقه الماضية أمام حرس الحدود ولم يستكمل المباراة وشارك بدلا منه مصطفى العش.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالدوري 

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره المصري، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدي فى الدوري

 
ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت"، أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري.

 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز  برصيد 46، وتفصله نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

ويأمل الأهلي في الفوز في جميع مواجهاته حتى يتمكن من المنافسة بقوة على لقب الدوري.

وفاز الأهلي في 13 مباراة على حساب كل من  سيراميكا كليوباترا، زد، سموحة، غزل المحلة، الجونة، المصري البورسعيدي، بتروجيت في لقائي الدور الأول والثاني، حرس الحدود في لقائي الدور الأول والثاني، الإسماعيلي، مودرن سبورت.

وتعادل أمام كل من الاتحاد السكندري، فاركو، البنك الأهلي، طلائع الجيش، الزمالك، بيراميدز في لقائي الدور الأول والثاني.

وتلقى هزيمة اعتبارية أمام نادي الزمالك بسبب اعتراضه على عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي.

وسجل لاعبو الأهلي 39 هدفا، واستقبلت شباكهم 15 آخرين.

غيابات الأهلي أمام المصري 


ويغيب عن الأهلي خلال لقاء المصري كل من: كريم فؤاد، كريم الدبيس، يحيى عطية الله، رضا سليم، عمر كمال عبد الواحد.

 

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