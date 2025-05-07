الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

في إطار حرصه على متابعة الوضع ميدانيًا

بعد انتشار فيديو الأزمة، محافظ دمياط يتفقد مدرسة أولاد حمام ويؤكد الواقعة خارج الأسوار

محافظ دمياط يزور
محافظ دمياط يزور مدرسة اولاد حمام.. ڤيتو

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، زيارة لمدرسة أولاد حمام الإعدادية، على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولة أحد الأشخاص اقتحام المدرسة.

 جاء ذلك بحضور الأستاذ ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم، وسمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

زيارة المحافظ  لمدرسة أولاد حمام الإعدادية
زيارة المحافظ  لمدرسة أولاد حمام الإعدادية

 

الواقعة خارج المدرسة ولم تؤثر على سير الامتحانات

وأكد محافظ دمياط أن الواقعة المشار إليها في مقطع الفيديو المتداول حدثت خارج أسوار المدرسة، ولم تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير الامتحانات، التي جرت في موعدها بشكل طبيعي داخل الفصول واللجان.

حديث مباشر مع الطلاب: الموقف تم احتواؤه في دقائق

وخلال زيارته، حرص المحافظ على الحديث مع عدد من الطلاب، الذين أوضحوا أنهم لم يعلموا بالواقعة إلا بعد عودتهم لمنازلهم ومتابعتهم لمواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس أن الموقف تم احتواؤه سريعًا دون تأثير على سير اليوم الدراسي. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور وتعاملت مع الموقف وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

دعوة لتحري الدقة والابتعاد عن الشائعات

وجّه المحافظ رسالة للمواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المحافظة ومديرية التربية والتعليم توليان أهمية قصوى لسلامة الطلاب والمعلمين، وتحرصان على توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة.

تفقد الفصول وقاعات الحاسب الآلي

واختتم محافظ دمياط زيارته بتفقد الفصول الدراسية وقاعات الحاسب الآلي، مشيدًا بجاهزيتها من حيث التجهيزات والنظافة العامة، واستعدادها الكامل لاستقبال امتحانات نهاية العام.

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اتخاذ الاجراءات اللازمة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الطلاب والمعلمين الوحدة المحلية لمركز ومدينة إنتظام العملية التعليمية رئيس الوحدة المحلية صفحات التواصل الإجتماعي لمواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي مدير مديرية التربية والتعليم

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