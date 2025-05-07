الأربعاء 07 مايو 2025
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تعليم دمياط عن واقعة مدرسة أولاد حمام: كانت خارج الأسوار والامتحانات لم تتأثر

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط أن الفيديو المتداول، والذي يظهر محاولة أحد الأشخاص تسلق سور مدرسة أولاد حمام الإعدادية، لا يعكس أي خلل داخل المدرسة أو تأثير على سير العملية التعليمية وذلك في توضيح عاجل للجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التعليم: الفيديو المتداول لم يؤثر على سير العملية التعليمية


أوضحت المديرية أن الواقعة حدثت خارج أسوار المدرسة تمامًا، ولم تؤثر بأي شكل على انتظام الدراسة أو سير اللجان الامتحانية، التي جرت أعمالها بشكل طبيعي في ذلك اليوم.

إدارة المدرسة احتوت الموقف فورًا بالتنسيق مع قوات الشرطة


أشارت المديرية إلى أن إدارة المدرسة تعاملت مع الموقف بسرعة وحكمة، وتم التنسيق الفوري مع الجهات الأمنية، حيث باشرت قوات الشرطة التعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

المديرية تطالب بعدم إثارة البلبلة وتحري الدقة في تداول المعلومات


وناشدت المديرية  وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية قبل نشر أو تداول أي معلومات أو مقاطع فيديو، لما قد تسببه من بلبلة وانطباعات غير صحيحة عن الواقع داخل المؤسسات التعليمية.

التأكيد على بيئة آمنة للطلاب والمعلمين واستمرار الامتحانات بشكل طبيعي


واختتمت مديرية التعليم بدمياط بيانها بالتأكيد على حرصها الكامل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، وضمان سلامة الطلاب والمعلمين في جميع مدارس المحافظة.

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