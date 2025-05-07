بعد فتح التسجيل المبكر،مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للثانوية العامة والمعادلة

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادس من أكتوبر، عن بدء التسجيل المبكر للقبول بكلياتها للعام الجامعي الجديد 2025/ 2026، اعتبارا من 20 مايو الجاري، عبر موقعها الإلكتروني.

ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الآن، وأولياء أمورهم، عن مصروفات جامعة مصر للعلوم والكنولوجيا 2025، لمعرفة ما إذا كانت تناسبهم للالتحاق بها أو لا، وللإسراع في التسجيل بأحد كلياتها بمجرد بدء التسجيل المبكر.

كليات وتخصصات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تقدم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من التخصصات المهمة في 13 كلية وهي كالآتي:

كلية الطب البشري

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلاج الطبيعي

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي

كلية جراحة الفم والأسنان

كلية التكنولوجيا الحيوية

كلية الهندسة

كلية تكنولوجيا المعلومات

كلية الادارة والاقتصاد

كلية الاعلام وتكولوجيا الاتصالات

كلية الاثار والارشاد السياحى

كلية التربية الخاصة

كلية اللغات والترجمة

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2025/2026

حددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 في مختلف كلياتها بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، أو طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وجاءت المصروفات كالتالي:

الطب البشري 165,000 للثانوية العامة، و225,000 للشهادات المعادلة

طب الأسنان 145,000 للثانوية العامة، و200,000 للشهادات المعادلة

الصيدلة 95,000 للثانوية العامة، و150,000 للشهادات المعادلة

العلاج الطبيعي 95,000 للثانوية العامة، و150,000 للشهادات المعادلة

الهندسة 70,000 للثانوية العامة، و100,000 للشهادات المعادلة

التكنولوجيا الحيوية 70,000 للثانوية العامة، و100,000 للشهادات المعادلة

تكنولوجيا المعلومات 85,000 للثانوية العامة، و105 للشهادات المعادلة

التمريض 55,000 للثانوية العامة، و75,000 للشهادات المعادلة

الآثار والإرشاد السياحي 40,000 للثانوية العامة، و40,000 للشهادات المعادلة

اللغات والترجمة 55,000 للثانوية العامة، و75,000 للشهادات المعادلة

التربية الخاصة 40,000 للثانوية العامة، و40,000 للشهادات المعادلة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65,000 للثانوية العامة، 75,000 للشهادات المعادلة

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