إقبال طلاب الثانوية العامة على محاضرات المراجعة النهائية المجانية في الأقصر (صور)

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر تقديم محاضرات المراجعة النهائية المجانية في مختلف المواد الأساسية، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم طلاب الشهادة الثانوية.

محاضرات مراجعة الثانوية العامة

وفي هذا السياق، تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، سير المحاضرات التي شهدت حضورًا طلابيًا كثيفًا، حيث تابع محاضرة مادة الجغرافيا السياسية التي حاضر فيها محمد بغدادي بمكتبة مصر العامة، ومحاضرة مادة الفيزياء بمركز الأقصر الدولي للمؤتمرات التي حاضر فيها الدكتور عوض الله عبد الغني، ومحاضرتي الدراسات الاجتماعية واللغة العربية لحجاج إبراهيم وأحمد عطيتو، وسط تفاعل ملحوظ من الطلاب الذين حرصوا على الاستفادة من هذه المبادرة المجانية.

وأكد "جارح" خلال جولته أن هذه المحاضرات تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير الدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مشيرًا إلى أن المحاضرات مستمرة وفق جدول زمني محدد يغطي جميع المواد الأساسية، مع نخبة من أفضل المعلمين المتخصصين، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب، والتي تقام تحت إشراف إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

وقد أشاد الطلاب وأولياء الأمور بهذه المبادرة، معربين عن امتنانهم للجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عنهم ومساعدتهم على تحقيق أفضل النتائج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.