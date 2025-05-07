الزمالك على صفيح ساخن بعد توجيه الشكر لـ بيسيرو.. جهاز فني جديد بقيادة الرمادي.. وعبد الواحد السيد يتقلد منصبا جديدا

شهد نادي الزمالك، على الصعيد الفني عددا من التغييرات الحاسمة، استعدادا للمباريات المقبلة التي قد تكون بمثابة الخروج من عنق الزجاجة حال الفوز بها.

التغييرات شهدت رحيل الجهاز الأجنبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، بعد تراجع نتائج الفريق، على الصعيدين الأفريقي والمحلي.

توديع الزمالك بطولة الكونفدرالية على يد ستيلينبوش الجنوب الأفريقي الذي يشارك لأول مرة في بطولة قارية كانت بداية اللعنة على جهاز الخواجة البرتغالي، وبعد تدهور نتائج الفريق في الدوري الممتاز أجمع معظم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر لـ بيسيرو.

الزمالك وستيلينبوش

الزمالك يعلن فسخ عقد بيسيرو بالتراضي

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياته بالتوفيق للمدير الفني البرتغالي في خطوته المقبلة.

بيسيرو وعبد الواحد السيد

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أيمن الرمادي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

أيمن الرمادي.. مدير فني

وائل القباني.. مدير كرة

أيمن عبد العزيز.. مدرب عام

أحمد سمير.. مدرب مساعد

حازم إمام.. مدرب مساعد

عماد المندوه.. مدرب حراس المرمى

ماريو تومليانوفيتش.. مدرب الأحمال

محمد علاء.. محلل الأداء

فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.

أيمن الرمادي

جهاز فني جديد بقيادة الرمادي استمراره مربوط بتحقيق كأس مصر

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلمت فيتو أنه حال تحقيق الرمادي بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز سيستمر في قيادة الفريق بالموسم المقبل.

وائل القباني مديرا للكرة في الزمالك خلفا لـ عبد الواحد

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعيين وائل القباني مديرًا للكرة خلفًا لعبد الواحد السيد.

ومن المقرر أن يبدأ وائل القباني مهام عمله بداية من اليوم الأربعاء.

منصب جديد لـ عبد الواحد السيد في الزمالك

كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعيين عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم، في منصب نائب المشرف العام على الكرة بقطاع الناشئين.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد وافق على قبول اعتذار عبد الواحد السيد عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد الكبيرة للعمل في قطاع الناشئين، لتقديم الإضافة المأمولة في القطاع الذي يمثل عنصر المستقبل بنادي الزمالك.

عبد الواحد السيد

ماذا قدم أيمن الرمادي مع سيراميكا بعد توليه مهمة تدريب الزمالك

وفي السطور التالية نستعرض أرقام أيمن الرمادي بآخر تجربة تدريبية والتي كانت مع سيراميكا كليوباترا.

تولى أيمن الرمادي تدريب سيراميكا كليوباترا في يوليو 2023، وخاض معه تجربة امتدت لما يقارب عامًا ونصف،

اختتمها في 24 فبراير 2025.

وخلال هذه الفترة، قاد الرمادي الفريق في 60 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تحقيق 23 انتصارًا، بينما حسم التعادل 17 مواجهة، وتعرض للخسارة في 20 لقاء.

وحقق الرمادي إنجازًا بارزًا خلال مشواره مع سيراميكا كليوباترا، بتتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية مرتين، لموسم 2022-2023 و2023-2024.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وفي السطور التالية تستعرض أرقام بيسيرو مع الزمالك بعد توجيه الشكر له.

خاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

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