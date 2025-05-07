الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

الرمادي يقود تدريب الزمالك اليوم بعد رحيل بيسيرو

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن المدرب أيمن الرمادي سيقود تدريبات الأبيض اليوم، بعد الاتفاق معه على كافة تفاصيل تدريب القلعة البيضاء.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياته بالتوفيق للمدير الفني البرتغالي في خطوته المقبلة. 

وفي السطور التالية تستعرض فيتو أرقام بيسيرو مع الزمالك بعد توجيه الشكر له.

أرقام بيسيرو مع الزمالك 

 خاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

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