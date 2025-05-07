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رياضة

أمم أفريقيا للشباب، نيجيريا تتعادل مع كينيا 1-1 في الشوط الأول

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب نيجيريا للشباب أمام نظيره الكيني بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا للشباب.

وأعلن أليو زوبير المدير الفني لـمنتخب نيجيريا تحت 20 سنة التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نظيره الكيني.

 

تشكيل منتخب نيجيريا أمام كينيا

وجاء التشكيل على النحو التالي: 

1) إيفيني هاركورت – (2) أدامو مايجاري – (22) إيمانويل تشوكو - (6) دانييال باميي – (3) أوديناكا أوكورو – (15) أوال إبراهيم – (7) كلينتون جيفتا – (10) إسماعيل أيوما – (14) سيمون كليتوس – (19) إيزيكيل كبانجو – (9) كباروبو أرييهي.
 

تشكيل منتخب كينيا أمام نيجيريا

أما أنتوني أكوليا المدير الفني لـمنتخب كينيا فقد اختار بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

ويكليفورد أودور (1) – جاكسون إمبياكا (4) – جوزيف أونيانجو (5) – همفري كيجنجو (20)  - منظور سليمان (3) – إيراد أبوجو (12) – دالفين ايزكا (11)  -  كيفن وانجايا (8) - ألدرين كيبيت (10) - حسن بيجا (7) - لاورانس أوما (14).

نيجيريا وصيف المجموعة خلف المغرب

يدخل المنتخب النيجيري هذا اللقاء وفي رصيده 4 نقاط من فوز على تونس (1 – 0) وتعادل سلبي مع نيجيريا ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب المغرب ’ أما المنتخب الكيني فيقبع في قاع الترتيب بدون رصيد بعد خسارته أمام الثنائي العربي المغرب (2 – 3) وتونس (1 – 3).

 

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أمم أفريقيا للشباب منتخب نيجيريا تونس منتخب المغرب

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