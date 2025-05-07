مهمة سهلة لمنتخب نيجيريا أمام كينيا في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما ، يلتقي منتخب نيجيريا في مواجهة قوية أمام كينيا اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لكأس أفريقيا للشباب على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين منتخبي نيجيريا وكينيا في السادسة مساء على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوى.

المنتخب النيجيري صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة

ويحتاج المنتخب النيجيري صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة (7 مرات) للفوز من أجل ضمان المرور لربع النهائي بعد أن جمع 4 نقاط من فوز صعب على تونس بهدف أوال إبراهيم ثم تعادل مقنع أمام المغرب بدون أهداف.

مهمة عناصر المدرب أليو زوبير تبدو سهلة في مواجهة منافس يقبع في ذيل الترتيب وفقد كل حظوظه في التأهل بعد أن تكبد خسارتين أمام الثنائي العربي المغرب (2 – 3) وتونس (1 – 3) وباتت كل أهدافه ترك ذكرى جيدة في ختام ظهوره الأول في البطولة بقيادة مديره الفني أنتوني أكوليا.

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