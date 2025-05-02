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رياضة

مدرب كينيا: قدمنا أفضل ما لدينا أمام منتخب المغرب رغم الخسارة

أنتوني أكوليا مدرب
أنتوني أكوليا مدرب كينيا، فيتو

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، صرح أنتوني أكوليا المدير الفني لمنتخب كينيا تحت 20 سنة، إن منتخبه قدم أفضل ما لديه أمام المغرب، رغم الخسارة بنتيجة 3-2 في افتتاح مشواره بكأس الأمم الإفريقية.

وأضاف أكوليا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "كنا نعلم أن المنتخب المغربي قوي، قدمنا أفضل ما لدينا، لكن الأخطاء الدفاعية تسببت في استقبال الأهداف".

وواصل المدير الفني لمنتخب كينيا تحت 20 سنة: "نستطيع التحسن مع المباريات، خصوصًا مواجهتنا المقبلة أمام تونس، والتي نسعى للفوز بها".

 وحقق المنتخب المغربي تحت 20 سنة فوزًا صعبًا على نظيره الكيني (3 – 2) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية وإدارتها الجنوب إفريقية أخونا ماكاليما.


وبخلاف المتوقع باغت المنتخب الكيني المنتخب المغربي  وأحرز هدف السبق في الدقيقة 16 عبر المهاجم لورانس أوما، لكن المنتخب المغربي أدرك التعادل في الدقيقة 45 عبر مهاجمه محمد ياسر زابيري، ثم تقدم بالهداف الثاني عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 55، بعدها عدل حسن بيجا الكفتين في الدقيقة 71، قبل أن يرجح رضا العلاوي كفة فريق المدرب محمد وهبي عند الدقيقة 78.
بهذه النتيجة تصدر "أشبال الأطلسي" ترتيب هذه المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف المسجلة عن منتخب نيجيريا الذي افتتح مباريات هذه المجموعة بالفوز على نظيره التونسي (1 – 0) بتوقع لاعب الوسط أوال إبراهيم.

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