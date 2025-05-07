السنغال بالزي الأبيض أمام الكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا للشباب

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، أسفر الاجتماع الفني لمباراة السنغال والكونغو الديمقراطية الذي عقد اليوم عن ارتداء المنتخب السنغالي الطاقم الأبيض كاملا، بينما يرتدى منتخب الكونغو الديمقراطية الزي الأزرق كاملا.

المباراة تقام غدا في تمام الساعة السادسة مساءا بإستاد السويس الجديد فى ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.



الجدير بالذكر أن منتخب الكونغو الديمقراطية يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب السنغالي المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادل مع أفريقيا الوسطى في الجولة الأولى ثم خسارة أمام غانا (0 – 1) في الجولة الثانية.

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