بعد رد المفتي، الإعدام لعامل استدرج طفلا وتخلص منه في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقًا لعامل بعد رد فضيلة مفتى الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما اقترفه، باستدراجه طفل وقتله لرفضه إعطائه مبلغا ماليا، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.



أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- "كريم.ا.م.ا" ٣١ سنة - عامل ومقيم ش الشرقاوي الخصوص القليوبية - في القضية رقم ١٤٧٤٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه الطفل / مصطفي سيد حسين سيد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله إثر رفضه إعطاءه مبلغا ماليا عقب أن استدرجه إلى مأمن له وما إن ظفر به حتى أمسك به عنوة وجثم فوقه ثم أطبق يديه على عنقه قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال.



واستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية الخطف بالتحايل ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- خطف بالتحايل المجني عليه مستغلا حداثة سنة وما بينهما من علاقتي عمل وجيرة بأن استدرجه إلى مكان مهجور بعقار بعيدا عن أعين المارة حتى تمكن من الاختلاء به بقصد الإتمام جريمته.

وأشار أمر الإحالة أنه ارتبطت ذات الجناية بجنحة السرقة وكان القصد من ارتكابها التأهب لارتكاب الجنحة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان.

واختتم أمر الإحالة أنه سرق المبلغ المالي المبين قيمته بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه وكان ذلك ليلا بأحد ملحقات مسكن محل الواقعة.

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