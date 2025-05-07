رئيس صحة النواب يكشف تفاصيل تطبيق التدريب الإلزامي لخريجي الصيدلة

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة.

تفاصيل مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة

جاء ذلك بعدما وافقت أمس الثلاثاء، لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى اجتماعها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي التعليم العالي، والصحة.

مدة الدراسة في كليات الصيدلة

وتقضي تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بأن تكون عدد سنوات الدراسة في كليات الصيدلة 5 سنوات وسنة إلزامية للتدريب.

سنة تدريبية إلزامية بعد تعديل قانون الصيادلة

من جانبه كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن طلبة كليات الصيادلة مطالبين الآن بعد الانتهاء من دراسة 5 سنوات فى كليات الصيدلة، الحصول على سنة إضافية للتدريب الإلزامي، ليتمكنوا من الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة.

اختبار خريجي الصيدلة شرط الحصول على حق مزاولة المهنة

وأوضح أنه بموجب تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على خريجي الصيدلة، إجراء اختبار من المجلس الصحي المصري للصيادلة المتدربين، ويشترط النجاح للحصول على الشهادة النهائية المصدق عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن طالب كلية الصيدلة يحصل على شهادة مشروطة بعد إتمامه الدراسة الجامعية، والمحددة بـ 5 سنوات، مشيرا إلى أن التعديلات تم التوافق عليها من جانب نقابة الصيادلة ووزارة التعليم العالي.

تعديل القانون يستهدف تصحيح أوضاع مهنة الصيدلة

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن التعديل في القانون يستهدف تصحيح أوضاع مهنة الصيدلة منذ صدور القانون المنظم لها في الخمسينيات.

أهداف السنة التدريبية لخريجي كليات الصيدلة

وقال النائب: تدريب الصيادلة يجعلهم مواكبين التطور الذي تشهده المهنة فى العالم، ويغلق الباب أمام امتهان الغرباء.

عدد طلاب الصيادلة الذين ينطبق عليهم التعديل التشريعي الجديد

وأعلن رئيس صحة النواب، أن 18 ألف طالب بالامتياز سيطبق عليهم النظام الإلزامي للتدريب عقب إقرار القانون من مجلس النواب.

وأكد أن كل من سيتدرب من طلاب كليات الصيادلة الحكومية في مستشفي حكومي سيحصل على مبلغ شهري نظير قيامه بهذا الجهد.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.