أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جولة لمتابعة أعمال الحصاد والالتقاء بالمزارعين والفلاحين وسط حقول القمح، وأكد لهم أنه بينهم اليوم للاستماع إلى أي شكوى أو مطلب لوضع الحلول الفورية لها في إطار القانون والإجراءات.

الدقهلية تحتل المركز الثالث... محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين وسط حقول القمح..صور

وجاء ذلك إدراكا وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الجهود من قبل المحافظات بمتابعة موسم حصاد القمح وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين والموردين والفلاحين أثناء عمليات التوريد لمناطق التخزين.

الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف أنواع الدعم والمساعدة للفلاحين والمزارعين

وقال "أنا هنا لأستمع إليكم وإلى أي شكوى منكم"، وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف أنواع الدعم والمساعدة للفلاحين والمزارعين وجميع الموردين، من جانبهم عبر المزارعون عن تقديرهم لجهود محافظ الدقهلية الملموسة وتقديرهم لاهتمامه بشئونهم والذهاب إليهم في حقولهم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم للفلاحين والمزارعين وتولي اهتماما كبيرا لتقليل الفجوة بين الكميات المنتجة والكميات المطلوبة وتوفر كل العوامل المساعدة لزيادة إنتاجية الفدان، عن طريق توفير التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، والتي تستهلك كميات أقل من المياه، إلى جانب توفير الأسمدة بأسعار مدعومة، ومنح القروض الميسرة للفلاحين عن طريق البنك الزراعي.

هناك منظومة عمل متناغمة في أعمال زراعة وتوريد القمح

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هناك منظومة عمل متناغمة في أعمال زراعة وتوريد القمح تجري بالتنسيق بين المحافظة والزراعة والتموين والمزارعين والإرشاد الزراعي والميكنة الزراعية لزيادة إنتاجية الفدان وزيادة كميات القمح الموردة، وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم الفلاحين وزيادة ربحيتهم من زراعة القمح وزيادة المساحات المنزرعة، فضلا عن جهود الدولة في تطهير الترع وتيسير وصول مياه الري لهم وتوفيرها.

المساحة المنزرعة 232 ألف فدان

وأضاف اللواء "مرزوق" أن الدقهلية تحتل المركز الثالث في إنتاج القمح على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 232 ألف فدان، وتحقق إنتاجية تبلغ 650 ألف طن قمح، يتم توريد 420 ألف طن منها إلى مراكز التخزين والصوامع، من خلال 38 مركز تجميع، تم توزيعهم جغرافيا على مستوى المحافظة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين والفلاحين والموردين، ويتم استلام الإردب بمبلغ 2200 جنيه، وتسهل الدولة إجراءات الدفع للمزارعين والموردين لتتم خلال 48 ساعة بحد أقصى.

من جهته قال المهندس محمد السيد مدير مديرية الزراعة، أنه لولا جهود اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ودعمه المتواصل للمديرية وتوفير جميع سبل الدعم للمزارعين والموردين والفلاحين،

الزراعة منذ اليوم الأول وفرت الأسمدة والتقاوي التي تقاوم الأمراض

وأوضح أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة منذ اليوم الأول وفرت الأسمدة والتقاوي التي تقاوم الأمراض والعوامل الجوية وترشيد استهلاك المياه، وأكد أن الزراعة وفرت للمزارعين كارت الفلاح الذي يتم عن طريقه دعم الفلاحين في جميع احتياجاتهم، ووجه الشكر والتقدير لجهود المحافظة في الوقوف إلى جانب المزارعين والفلاحين والموردين.

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