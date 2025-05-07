بعد شكاوى المواطنين، محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير المخلفات بسندوب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بجولة تفقدية مفاجئة بمصنع تدوير المخلفات بسندوب بعد تلقيه عدة شكاوى من المواطنين بصدور روائح كريهة من المصنع وخاصة في الفترات الليلية والساعات المتأخرة من الليل في مناطق (سندوب ومجمع المحاكم ومدينة مبارك وابو الليل)، حيث تفقد جميع أقسام المصنع بداية من منطقة تجميع القمامة للتأكد من عدم تراكم القمامة داخل المصنع أو وجود أي ترشيح من القمامة قد تؤدي إلي حدوث روائح كريهة.

محافظ الدقهلية في جولة تفقدية مفاجئة بمصنع تدوير المخلفات بسندوب



جاء ذلك اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، ومسئولي الشركة المصرية إيكارو.

مراجعة كافة الاشتراطات البيئية والتأكد من تطبيقها ولا توجد اي مخالفات



وأوضح اللواء "مرزوق" أنه تم مراجعة كافة الاشتراطات البيئية والتأكد من تطبيقها ولا توجد أي مخالفات بيئية داخل المصنع وهناك متابعة يوميه من المختصين داخل المحافظة إدارة المخلفات الصلبه وإدارة البيئة.



مصدر الرائحة نتج بسبب تغيير اتجاه الرياح خلال الأيام الماضيه

كما أوضح " المحافظ " بأن مصدر الرائحة نتج بسبب تغيير اتجاه الرياح خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى تقليب المواد العضوية في الفترة المسائية والتي تكون حركة الريح فيها سريعة مما يزيد من انتشار رائحة المواد العضوية، حيث وجه لمدير المخلفات الصلبة ولشركة ايكارو بتعديل العمل في تقليب المواد العضوية إلى الفترة الصباحية بدلا من الفترة المسائية واستغلال أشعة الشمس وانخفاض منسوب الرياح في الفترة الصباحية.



مراقبة عمل شركة إيكارو بالمرور اليومي على مصنع سندوب

وكلف اللواء "مرزوق" السكرتير العام المساعد للمحافظة واللجنة المشكلة لمراقبة عمل شركة إيكارو بالمرور اليومي على مصنع سندوب لمتابعة استمرار تطبيق الاشتراطات البيئية والعمل في تقليب المواد العضوية في الفترة الصباحية حتى يتم القضاء نهائيا عن صدور أي أرواح كريهة.

مصنع تدوير المخلفات وطيستقبل 1,200 طن يوميا

والجدير بالذكر أن مصنع تدوير المخلفات بسندوب تديره الشركة المصرية لتدوير المخلفات ( إيكارو ) ويستقبل 1,200 طن يومي من ( حي شرق المنصوره - حي غرب المنصوره - طلخا - نبروه - شربين - محلة الدمنة - دكرنس )، والمصنع ينتج سماد عضوي يستخدم في استصلاح الأراضي الصحراويه ويستخدم في الزراعة تحت إشراف مهندس زراعي، بالإضافة إلي انتاج ( RDF ) الوقود البديل والذي يستخدم في مصانع الأسمنت، بالإضافة إلي المفروزات من البلاستيك والمعادن.

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