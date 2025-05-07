أولهم جوميز وأحدثهم الرمادي، 5 مدربين في موسم مضطرب للزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعاقده رسميًا مع أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا، ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

ووقع الرمادي على عقود توليه المسئولية خلال جلسة جمعته بمسئولي النادي، على أن يبدأ مهامه رسميًا مع الفريق اليوم؛ استعدادًا للمواجهات المقبلة.

ويُعد الرمادي خامس مدرب يقود الزمالك خلال الموسم الجاري (2024-2025)، في سلسلة من التغييرات الفنية التي أثارت جدلًا واسعًا.

5 مدربين في موسم مضطرب للزمالك

بدأ الزمالك موسمه تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الذي قدم أداءً لافتًا رفع من سقف طموحات الجماهير خاصة بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، قبل أن يقرر فسخ عقده بشكل مفاجئ بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي الفتح السعودي، مستغلا الأزمات المالية التي يعاني منها الزمالك.

عقب رحيل جوميز، تولى أحمد مجدي المسئولية الفنية بشكل مؤقت لمباراة واحدة، قبل أن يلحق بجهاز جوميز في السعودية.

المرحلة التالية شهدت تعيين السويسري كريستيان جروس، الذي لم يصمد طويلًا في منصبه بعد أداء متوسط خلال 9 مباريات فقط، ما دفع لجنة التخطيط بالزمالك وتحديدا أحمد حسام ميدو لاتخاذ قرار رحيله والتعاقد مع البرتغالي بيسيرو.

بيسيرو خاض 17 مباراة مع الفريق، لكن تراجع النتائج محليًا وخروج الزمالك من الكونفدرالية الإفريقية في دور الثمانية، عجّل برحيله هو الآخر.

ليأتي أيمن الرمادي كخيار خامس وجديد في محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموسم، في ظل حالة من عدم الاستقرار الفني والمالي.

ومن المنتظر أن يبدأ الرمادي مهمته بمواجهة فريقه السابق، سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل، في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.



الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أيمن الرمادي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

أيمن الرمادي مدير فني

وائل القباني مدير كرة



أيمن عبد العزيز مدرب عام

أحمد سمير مدرب مساعد

حازم إمام مدرب مساعد

عماد المندوه مدرب حراس المرمى



ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال

محمد علاء محلل الأداء

فيما تقرر استمرار الجهازين الطبي والإداري للفريق خلال الفترة المقبلة.

عبد الواحد السيد يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك على قبول اعتذار عبد الواحد مدير الكرة عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

وتقدم عبد الواحد السيد باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات عبد الواحد السيد الكبيرة للعمل في قطاع الناشئين، لتقديم الإضافة المأمولة في القطاع الذي يمثل عنصر المستقبل بنادي الزمالك.

الزمالك يعلن رسميا تولي أيمن الرمادي تدريب الفريق لنهاية الموسم

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

ووقع أيمن الرمادي على عقود تدريب الزمالك في جلسة جمعته مع مسؤولي النادي، ليبدأ اليوم مهام عمله رسميًا مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يعلن رحيل بيسيرو

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد اعلن عن فك الارتباط مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بين الطرفين.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام بيسيرو مع الزمالك في ظل استقرار الإدارة على توجيه الشكر له.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وخاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

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