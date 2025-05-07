أمم أفريقيا للشباب، شاهندة المغربي حكما لمباراة نيجيريا وكينيا

أمم أفريقيا للشباب، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة نيجيريا وكينيا ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا والمقررة إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، إلى الدولية المصرية شاهندة المغربي.

ويضم طاقم الحكام المختار لمواجهة اليوم، إلى جانب شاهندا المغربي، الثنائي المصري محمود عاشور وحسام عزب لتقنية الفيديو.

4 حكام مصريين لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

وكانت قد اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، الحكمة الدولية شاهندة المغربي “حكم ساحة” والمساعدة الدولية يارا عاطف، ضمن قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة.

كما اختارت اللجنة الثنائي الدولي محمود عاشور وحسام عزب حكمين لتقنية الفيديو في البطولة ذاتها.

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