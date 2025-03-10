شاهندا المغربي تمثل مصر في معسكر حكام كأس العالم

شاهندا المغربي، اختتمت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا من ختام فاعليات المعسكر الإعدادي لمحكمات كرة القدم الذي انعقد في قطر خلال المرحلة ٣ وحتى ٨ مارس الحالي والذي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واشراف الالمانية بيبيانا ستانهاوس مديرة إدارة التحكيم النسائي بالفيفا.

شارك خلال فعاليات المعسكر المصرية شاهندا المغربي ممثلا عن التحكيم المصري لتكون المحكمة الدولية المصرية الوحيدة التي تمثل بلادها.

شاهندا المغربي ليست جديدة على الاتحاد الدولي الفيفا لتكون من اهم وابرز المحكمات الدوليين المصريين وأفريقيا والوطن العربي التي تقدم أداء لافتا وطيبا في جميع بطولاتها.

شارك في المعسكر الإعدادي من جميع الاتحادات على مستوى العالم بمشاركة نخبة من المحاضرين الفنيين ومحاضري اللياقة البدنية ومقيمي الحكام، بالإضافة إلى الكوادر الطبية والفنية والإدارية في إدارة التحكيم.

محاضرات نظرية وعملية

حيث شهدت فعاليات المعسكر بعقد المحاضرات النظرية بمقر الإقامة والتدريبات العملية التي اقيمت بشكل دوري ومكثف وتدريبات اللياقة البدنية وفقًا للبرنامج المُعد، كما توفرت ايضا خلال المعسكر برامج فردية مصممة خصيصًا للمحكمات المشاركين، خاصة فيما يتعلق بصحتهم ولياقتهم البدنية، كما عقد لهم تقييمًا نهائيًا حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعهم في أفضل الظروف قبل انطلاق منافسات البطولة.

شرح وتحليل حالات تحكيمية

كما تم مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين، وتم تصويرها وإرسالها للموجهين ليتحصل المشاركون فيما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم، للوصول بمستواهم الفني إلى المستوى المأمول

إشادة بأداء شاهندا المغربي

وعبرت روزاليندا تيمبا من دولة بنين والمسؤلة عن المحكمات في إفريقيا سعادتها الكاملة لوجود طاقم افريقي في هذا العرس والمرتبة العليا في تاريخ كرة القدم مشيدا بالمستوي الكبير الذي قدمه حكام افريقيا والعرب وخاصة للمصرية شاهندا المغربي والذي ابدت بسعادتها بأداء المصرية والذي قدمت دعمها وتشجيها لها خلال مشوارها ومحفلها الدولي والتي تتوعد بوجودها لأبعد نقطة في سلك التحكيم.

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