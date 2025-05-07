تشكيل قمة المغرب وتونس في ختام منافسات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا للشباب

أمم أفريقيا للشباب، أعلن محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي تشكيل فريقه الأساسي الذي يبدأ به اللقاء العربي الكبير أمام منتخب تونس في القمة التي تجمع الثنائي الشمال أفريقي على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

تشكيل منتخب المغرب أمم تونس

وجاء التشكيل على النحو التالي: يانيس بنشاوش (1) - حمزة كتون (2) - إسماعيل البختي (19) - إسماعيل باعوف (3) - فؤاد زهواني (15) - حسام الصادق (8) – إسماعيل عواد (14) – أمين بوكمير (26) – إلياس بومسعودي (11) - سعد الحداد (24) - أيمن رقيق (9).



منتخب تونس للشباب، فيتو

تشكيل منتخب تونس أمام المغرب

أما عبد الحي بن سلطان المدير الفني لـمنتخب تونس فقد قرر خوض هذه القمة بتشكيل يضم:

(1) توماس الزواغي – (4) علاء الدين دربالي - (5) محمد أمين علالة - (23) أنيس كردي - (8) أمان الله محرزي – (25) أنيس دوبال - (18) نسيم دنداني – (17) محمد ريان عنان – (21) فارس بوسنينة – (10) خليل العياري – (26) ريان بوقديدة.

المغرب يتصدر المجموعة الثانية

يذكر أن منتخب المغرب يدخل هذا اللقاء متصدرًا جدول ترتيب هذه المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على كينيا (3 – 2) وتعادل مع نيجيريا (0 – 0) ’ مقابل 3 نقاط لمنتخب تونس يحتل بها المركز الثالث بعد أن خسر أمام نيجيريا (0 – 1) في الجولة الافتتاحية ثم تفوق على كينيا (3 – 1) في الجولة السابقة.

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