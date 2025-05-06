منتخب المغرب يختتم تدريباته لمواجهة تونس بأمم أفريقيا تحت 20 عاما (فيديو وصور)

أمم أفريقيا للشباب، خاض منتخب المغرب للشباب تحت 20 عاما، مرانه الأخير اليوم استعداد لمواجهة تونس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للشباب بمصر.

ومن المقرر إقامة المباراة بين المغرب وتونس غدا الأربعاء على أرضية ملعب “30 يونيو” بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن جهته اعتبر محمد وهبي المدير الفني لـمنتخب المغرب تحت 20 عامًا أن مواجهة نيجيريا التي انتهت بالتعادل السلبي الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثانية في الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية، هي البداية الحقيقية لأسود الأطلس في البطولة.

مواجهة نيجيريا البداية الحقيقية للأسود

وقال وهبي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "كنا نسعى للفوز أمام نيجيريا، لكننا الآن في صدارة المجموعة بفارق الأهداف المسجلة، قدمنا أداءً جيدًا اليوم، أفضل من أدائنا في المباراة الأولى أمام كينيا، خصوصًا على الصعيد الدفاعي، اليوم هي بدايتنا الحقيقية في البطولة".

وعن الانتقال من القاهرة إلى الإسماعيلية لخوض مباراة الجولة الثالثة أمام تونس في ستاد قناة السويس قال وهبي: "الإسماعيلية قريبة، فقط ساعة ونصف، الفندق هناك ممتاز والملعب ممتاز، لا توجد أي مشكلة بالنسبة لي بشأن الانتقال إلى الإسماعيلية".

المغرب تفوز على كينيا

كان حقق المنتخب المغربي تحت 20 سنة فوزًا صعبًا في الجولة الأولى على نظيره الكيني (3 – 2) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، قبل أن يتعادل أمام نيجيريا سلبيا في لقاء الجولة الثانية.





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