قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لصاحب محل ملابس وفكهاني وطباخ وتغريم كلٍ منهم 500 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

المؤبد لفكهاني وآخرين للاتجار في المخدرات بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة، ووكيل النيابة محمد عزت، وأمانة سر إيهاب سليمان.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين:- "إسلام ف أ أ" ٣٦ سنة - صاحب محل ملابس - ومقيم في شارع السيد ياسين الفرنواني - أول شبرا الخيمة، و"عماد م ص ف" ٤٢ سنة - فكهاني - ومقيم في: الفرنواني - أول شبرا الخيمة، و"محمد ز ح ع"٥٠ سنة - طباخ - ومقيم في مساكن الفرنواني - أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٦۹۳۲ لسنة ٢٠٢٤ قسم اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣١٥٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٩/٩ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية المتهمون أحرزوا جوهرين مخدرين ( هيروين) (ميثامفيتامين أحد مشتقات فينيتيل آمين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح لها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه حازوا بغير ترخيص سلاحًا ابيض (مطواه)

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني: أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين (فردين خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنهم أحرزا ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان دون ان يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثالث:حاز بواسطة باقي المتهمين بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فردين خرطوش ) على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أنه حاز بواسطة باقي المتهمين ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قانونًا.

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