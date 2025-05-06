الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة 35

محمد صلاح
محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يواصل محمد صلاح تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 35 رغم غيابه عن التهديف بالجولة.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 35

محمد صلاح ليفربول 28 هدفا
ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 23 هدفا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا
كريس وود نوتينجهام فورست 19 هدفا
يوان ويسا برينتفورد 18 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 18 هدفا
أولي واتكينز أستون فيلا 15 هدفا
كول بالمر تشيلسي 15 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 15 هدفا
جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 14 هدفا

 

وأسدل الستار على مباريات الجولة الـ 35 لمسابقة الدوري الإنجليزي بتعادل نوتينجهام  فورست مع كريستال بالاس 1-1.

وتوج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي منذ الجولة الماضية، فيما تحدد مثلث الهبوط بهبوط إبسويتش تاون، ليستر سيتي، ساوثهامتون إلى التشامبيونشيب.

واشتعلت المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولات الثلاثة المتبقية من البريمرليج.

ومن المقرر أن يتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 35

1- ليفربول 82 نقطة
2- آرسنال 67 نقطة
3- مانشستر سيتي 64 نقطة
4- نيوكاسل يونايتد 63 نقطة
5- تشيلسي 63 نقطة
6- نوتينجهام فورست 61 نقطة
7- أستون فيلا 60 نقطة
8- بورنموث 53 نقطة
9- برينتفورد 52 نقطة
10- برايتون 52 نقطة
11- فولهام 51 نقطة
12- كريستال بالاس 46 نقطة
13- وولفرهامبتون 41 نقطة
14- إيفرتون 39 نقطة
15- مانشستر يونايتد 39 نقطة
16- توتنهام هوتسبير 38 نقطة
17- وست هام يونايتد 37 نقطة
18- إبسويتش تاون 22 نقطة
19- ليستر سيتي 21 نقطة
20- ساوثهامتون نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد هالاند مانشستر سيتي

مواد متعلقة

أرقام وتقييم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ألكسندر إيزاك يرتقي للوصافة وموقف صلاح

جوارديولا يكشف تطورات إصابة هالاند وإيدرسون

الأكثر قراءة

خال روان طالبة علوم الزقازيق يرد على التسجيلات: "منعرفش عنها حاجة وننتظر التحقيقات"

تأكد غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة المصري

أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

توقعات الذكاء الاصطناعي لنتيجة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

الأهلي يتوصل لاتفاق مع ربيعة على تجديد عقده

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق مناهج جديدة على الطلاب من العام القادم

لا يليق، علي جمعة ينتقد الأزهر الشريف

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: العدو الصهيوني يحرص على تغييب فلسطين من ذاكرة الشباب وإضعاف الوعي بالقضية

مدير مرصد الأزهر تدعو الشباب لاستغلال الإعلام في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين

ما حكم من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، وهل يجب عليه هدي تمتُّع؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية