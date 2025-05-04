أرقام وتقييم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

شارك محمد صلاح نجم ليفربول، في خسارة فريقه أمام تشيلسي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في المباراة كاملة مع ليفربول، ولم يسجل أو يصنع.

ووفقًا لشبكة "سوفا سكور" حصل محمد صلاح على تقييم 6.8 من 10، في لقاء اليوم، وهو من بين أعلى لاعبي ليفربول في المباراة تقييمًا.

ولمس محمد صلاح الكرة 45 مرة، وقام بالتسديد على مرمى الخصم مرة واحدة، بالإضافة إلى صناعة فرصتين محققتين وخسارة الكرة 18 مرة.

تشيلسي يحقق فوزا مهما على ليفربول 3-1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على نظيره ليفربول بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إنزو فرنانديز الهدف الأول لـ تشيلسي بالدقيقة 4، فيما جاء الهدف الثاني بطريقة طريفة، بعدما حاول فان دايك تشتيت الكرة لتصطدم بزميله كوانساه وتسكن شباك ليفربول بالدقيقة 58.

وفي الدقيقة 84 قلص فان دايك النتيجة بتسجيله الهدف الأول لـ ليفربول في شباك نظيره تشيلسي بالدقيقة 84 من رأسية قوية.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل بالمر هدف تشيلسي الثالث من ركلة جزاء.

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي

ويتواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل فريقه ليفربول ضد تشيلسي، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: تسيميكاس- فان دايك - جاريل كوانساه - ألكساندر آرنولد.

في خط الوسط: إندو- هارفي إليوت- كيرتس جونز.

في خط الهجوم: جاكبو- محمد صلاح- ديوجو جوتا.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: موسيس كايسيدو- تشالوباه- كولويل- مارك كوكوريا.

في خط الوسط: روميو لافيا- كول بالمر- إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون- نوني مادويكي.

وحسم نادي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، بعدما فاز الجولة الماضية على توتنهام بخمسة أهداف لهدف، في حين يقاتل تشيلسي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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