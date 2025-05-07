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رياضة

إنزاجي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان برقم مميز

سيموني إنزاجي المدير
سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي

نجح سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، في قيادة فريقه لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب إقصاء برشلونة من نصف النهائي.

وفاز إنتر ميلان إيابا على ملعب بجوسيبي مياتزا، بنتيجة 4-3، لينتزع بطاقة التأهل بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين، في سباق مثير مع الفريق الكتالوني ذهابا وإيابا.

رقم سيموني إنزاجي التاريخي 

وذكر موقع "توتوميركاتو" الإيطالي، أنه منذ تولي إنزاجي المهمة الفنية للأفاعي ابتداء من موسم 2021-2022، يعد إنتر أحد فريقين فقط بجانب ريال مدريد، وصلا لنهائي دوري الأبطال أكثر من غيرهما.

ووصل الفريقان للنهائي مرتين في 4 مواسم.

وعلاوة على ذلك، فقط هيلينيو هيريرا المدرب السابق للنيراتزوري، من وصل للنهائيات 3 مرات أكثر من إنزاجي (مرتين) بين مدربي إنتر في دوري أبطال أوروبا بالمسميين القديم أو الحديث.

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