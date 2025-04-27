ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ألكسندر إيزاك يرتقي للوصافة وموقف صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة ليفربول ضد توتنهام.

وارتقي ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد الوصافة متفوقا على هالاند بفارق هدفا بعدما أحرز هدفا في فوز فريقه أمام إبسويتش تاون 3-0 بالجولة ذاتها.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 27 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 22 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 21 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 19 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 18 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 16 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 15 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 15 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 14 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

يورجن ستراند لارسن وولفرهامبتون 13 هدفا

ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة الريدز أمام توتنهام بالجولة الـ34.

ويحتاج ليفربول لنقطة واحدة اليوم أمام توتنهام من أجل إعلان تتويجه رسميا بالدوري الانجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

وتستكمل اليوم الأحد مواجهات الجولة الـ34 مواجهتي بورنموث ضد مانشستر يونايتد، وليفربول ضد توتنهام.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد توتنهام

1- ليفربول 79 نقطة

2- آرسنال 67 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 62 نقطة

4- مانشستر سيتي 61 نقطة

5- تشيلسي 60 نقطة

6- نوتينغهام فورست 60 نقطة

7- أستون فيلا 57 نقطة

8- فولهام 51 نقطة

9- برايتون 51 نقطة

10- بورنموث 49 نقطة

11- برينتفورد 46 نقطة

12- كريستال بالاس 45 نقطة

13- وولفرهامبتون 41 نقطة

14- إيفرتون 38 نقطة

15- مانشستر يونايتد 38 نقطة

16- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

17- وست هام يونايتد 36 نقطة

18- إبسويتش تاون 21 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 11 نقطة





واكتمل عقد الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى التشامبيونشيب، بعد خسارة إبسويتش تاون على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 34.

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيونشيب، قبل 4 جولات من النهاية.



المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش، ليستر سيتي وساوثهامبتون، هو الذي صعد للبريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.

ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدين في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

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