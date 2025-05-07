إنقاذ 4 طلاب أصيبوا بإغماءات في ختام معسكر الكشافة بجامعة الفيوم

أصيب 4 طلاب بجامعة الفيوم، أثناء معسكر للكشافة، داخل الحرم الجامعي، بحالة إغماء بسبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية، وتم نقلهم إلي مستشفي الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

أسباب إصابة طلاب بمعسكر الكشافة بجامعة الفيوم.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حالات إغماءات بمعسكر الكشافة داخل الحرم الجامعي بجامعة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن 4 طلاب أصيبوا بحالة إغماء بسبب الهبوط الحاد في الدورة الدموية، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، لتقديم الإسعافات اللازمة، وتم وضعهم تحت الملاحظة حتى تستقر حالتهم.

ختام معسكر الكشافة بجامعة الفيوم

يذكر أن جامعة الفيوم، كانت قد نظمت اليوم الأربعاء ختام فعاليات المهرجان الكشفي الثالث عشر لجوالي وجوالات الجامعة، تحت شعار (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وشارك في المهرجان 15 كلية من كليات الجامعة لكل كلية فريق مكون من 12 طالبًا وطالبة، كما أن المهرجان تضمن العديد من الأنشطة المتنوعة شملت، حلقات السمر والطهي الخلوي، كما قدم الطلاب عددًا من المبادرات كلٍّ في مجال تخصصه.

وقد استمر المهرجان خلال الفترة من 1 مايو، حتى اليوم 7 مايو، اختتم بعرض لحملة الأعلام، ثم طابور عرض للكليات المشاركة.

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