أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 93 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 93، الصادر في 27 أبريل 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتامينات الاجتماعية.

-قرارات وزارة العدل بشأن تخويل بعض العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى.

-وقرار وزارة التضامن الاجتماعي بالموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مؤسستين للمجتمع الأهلي المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.

-وقرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بتعديل القرار رقم 3401 لسنة 2021، بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم. وتحديد تاريخ بدء انتفاع أعضاء نقابة المهن السينمائية بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.





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