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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 84 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 84، الصادر في 14 أبريل 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة الدواء المصرية. 

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة العدل رقم 1739 لسنة 2025، بتُشكيل لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات، التى يكو ن أحد أطرافها جامعة العريش وفقًا لما نص عليه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠.


-قرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقـصر ومدينة القرنة، محافظة الأقصر، ومدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد، ومدينة أطفيح محافظة الجيزة، ومدينة بلطين محافظة كفر الشيخ.


-قرار وزارة السياحة والآثار رقم 169 لسنة 2025، بمد العمل بالقرار الوزارى رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٤ الـصادر بإيقاف، قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام، اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة. ووقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات الـسياحية بفئاتهـا المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بال قرار الـوزارى رقـم 280 لسنة 2024، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

 


-قرار هيئة الدواء المصرية رقم 184 لسنة 2025، بإلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمى "انتر فارما يوكيه" ومخزن العينات التابع له.


 

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