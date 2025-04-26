جمعية مستثمري العاشر توقع بروتوكول تعاون مع سفارة الكونغو

أكد كاسونجو موسينجا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى جمهورية مصر العربية على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشددًا على تعزيز التعاون بين مستثمري العاشر من رمضان ودولة الكونغو الديمقراطية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته سفارة الكونغو الديمقراطية بمجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.

توقيع البروتوكول

حضر توقيع البروتوكول الدكتور صبحي نصر وأيمن رضا الأمين العام والدكتور محمد الغندور والدكتور أحمد فتحي والدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من مستثمرو العاشر من رمضان والوفد المرافق للسفير كاسونجو موسينجا.

وخلال توقيع البروتوكول أشاد كاسونجو موسينجا بجدية مستثمري العاشر من رمضان في فتح علاقات اقتصادية داخل دولة الكونغو الديمقراطية، موضحًا أن هناك فرص استثمارية وتجارية جيدة للمنتجات المصرية داخل سوق الكونغو، مؤكدًا أن هناك روابط متينة تربط مصر بدولة الكونغو الديمقراطية، في مقدمتها نهر النيل.

وأضاف أن هذا الوقت المناسب لكل من مصر والكونغو الديمقراطية لتنفيذ التكامل الإستراتيجي، والذي تحدث عنه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال إن دولة الكونغو الديمقراطية أرض الفرص، حيث تمتاز بالموارد الطبيعية، بالإضافة إلى أنها سوق واعد وجيد للمنتجات المصرية، كما أننا شركاء لكل مستثمر ناجح سواء كان متخصص في مجال التجارة أو الصناعة.

ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين على أهمية التعامل مع دولة الكونغو الديمقراطية لما تمتاز به من مقومات النجاح لأي مستثمر يريد تسوق منتجاته، كما أنها تمتاز بوفرة في المواد الخام النادرة.

أهمية مصانع العاشر من رمضان

وأضاف أن مدينة العاشر بها ما يقرب من 6 آلاف مصنع تعمل في جميع القطاعات الصناعية، وهي مستعدة للتعامل مع سوق الكونغو، موضحًا أن منتجات مصانع العاشر من رمضان تمثل نحو 30 % من إجمالي صادرات مصر.



وخلال الاجتماع تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مستثمري العاشر من رمضان في دولة الكونغو الديمقراطية، متضمنةً الاستثمار في قطاع السياحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وقطاع التعدين وقطاع المصارف والتأمين والمؤسسات المالية والقطاع الزراعي الصناعي وقطاع الطاقة الكهربائية و قطاع الهيدروكربون وقطاع البنية الأساسية (طرق - سكك حديدية) وقطاع التصنيع والخدمات.

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