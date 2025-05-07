حسبة برما، فرص تأهل منتخب مصر لربع نهائي الأمم الأفريقية للشباب

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات في أمم أفريقيا للشباب أمام تنزانيا يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر منتخب سيراليون ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وخلفه منتخب جنوب أفريقيا برصيد 6 نقاط.

ويحتل منتخب زامبيا المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم منتخب مصر برصيد 4 نقاط وأخيرا منتخب تنزانيا بلا نقاط.

ويلتقي منتخب جنوب أفريقيا منافسه زامبيا بعد غد الجمعة في ختام منافسات المجموعة الأولى، كما يلعب في نفس التوقيت منتخب تنزانيا ضد مصر.

فرص تأهل منتخب مصر للدور الثاني

يصعد متصدر ووصيف المجموعات الثلاث بجانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في جدول الترتيب إلى ربع النهائي.

وحجز منتخب سيراليون رسميا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما خاض مبارياته في مرحلة المجموعات.



السيناريو الأول يتمثل في احتلال وصافة الترتيب وهو أمر بل قد يكون مستحيلا وأنه بالفوز على تنزانيا والوصول إلى النقطة السابعة ولكن المفاجأه كما تنص اللوائح سيتم استبعاد نتائج فريق تنزانيا الاخير وبالتالي سيكون رصيد المنتخب الوطني 4 نقاط.

في حالة تعادل جنوب افريقيا او الفوز علي زامبيا سيضمن صدارة المجموعه وسيراليون الثاني ومصر الثالث ….في حالة فوز زامبيا ستحصل زامبيا علي احد المركزين الاول او الثاني

أي نتيجة أخرى لن تفيد منتخب مصر فجنوب أفريقيا حال فوزها على زامبيا ستقتنص الوصافة وبطاقة التأهل ونفس الحال لمنتخب زامبيا.

وفي هذه الحالة، يدخل منتخب مصر حسابات المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف (-2).

منتخب مصري وقتها سينتظر المقارنة بنتائج أصحاب المركز الثالث في المجموعتين الثانية والثالثة.

وقبل الجولة الأخيرة يحتل منتخب تونس المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن المغرب المتصدر ونيجيريا الوصيف في المجموعة الثانية.

ويلعب منتخب المغرب ضد تونس في الجولة الأخيرة اليوم الأربعاء.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم أفريقيا للشباب.

منتخب تنزانيا للشباب، فيتو

أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام زامبيا

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تعادل الفراعنة الصغار أمام زامبيا بدون أهداف.

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “حاولنا تحقيق المكسب لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق.. لدينا إصابات في الفريق وخمسة أيام كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وهناك أخطاء سنحاول تصحيحها وسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا”.

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