محافظ الغربية يتابع حل مشكلة قرى الجابرية وكفر العبايدة مع الصرف الصحي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية موسعة شملت شوارع قريتي الجابرية وكفر العبايدة بمركز المحلة، لمتابعة آخر مستجدات العمل بمشروع محطة الصرف الصحي الجارية أعمالها بقرية كفر العبايدة، في استجابة سريعة لما تم رصده من شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء المهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية،المهندس محمد أبو طيره، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة.

وتأتي الجولة تأكيدًا على حرص محافظ الغربية على التواجد بين المواطنين والاستماع المباشر لمطالبهم، ومتابعة الموقف التنفيذي ميدانيًا لضمان تسريع وتيرة العمل والالتزام الكامل بالجداول الزمنية، وبما يحقق الاستفادة العاجلة لأهالي القرى المستفيدة من المشروع.

وخلال جولته، تفقد المحافظ مواقع العمل داخل المحطة ومحيطها، ووجه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، والانتهاء من المشروع تمهيدًا للتشغيل الفعلي في أقرب وقت، مشددًا على ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال الفنية، طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.

وقال اللواء أشرف الجندي الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المشروعات الخدمية، وأنا هنا اليوم استجابة لصوت المواطن الذي نعتبره البوصلة التي نتحرك بها، وجودي هنا اليوم ليس إلا تأكيدًا على أن مطالب الناس مسموعة، ومحل تقدير واهتمام على أعلى مستوى.

ووجّه محافظ الغربية خلال جولته الشكر والتقدير لجميع العاملين وفرق العمل الميدانية التي تواصل جهودها ليلًا ونهارًا لكسح مياه الأمطار ورفع التراكمات من شوارع القرية،

كما حرص المحافظ خلال جولته على التوقف في عدد من الشوارع والحديث بشكل ودي ومباشر مع الأهالي، الذين عرضوا عليه بعض الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالخدمات اليومية، وقد أكد لهم تفهمه الكامل لمطالبهم، ووجّه بسرعة دراستها، مشيرًا إلى أن تواصله الدائم مع المواطنين جزء أساسي من آلية العمل اليومية داخل المحافظة.

وأعرب أهالي قريتي الجابرية وكفر العبايدة عن شكرهم وامتنانهم لمحافظ الغربية على سرعة استجابته لشكاواهم، وحرصه على التواجد بينهم ميدانيًا لمتابعة الموقف عن قرب، مؤكدين أن هذه الاستجابة تعكس اهتمامًا حقيقيًا من الدولة بمطالب المواطنين، وتُجسد سياسة التواصل المباشر والمسؤول مع الشارع.

وتؤكد محافظة الغربية أن الصفحة الرسمية ترصد بشكل دائم كل ما يُنشر عبر المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي، ويتم التعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى يتم طرحها، في إطار من التواصل الفعّال والشفافية التي تنتهجها الدولة.

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