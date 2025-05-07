الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر

كأس مصر لكرة السلة،
كأس مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية يوم الخميس المقبل، أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًّا أحمد عمر، في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/ 2025.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وتسبقها مواجهة قوية بين الزمالك وسبورتنج على المركز الثالث.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الـ9:30 مساء، بحضور عدد قليل من الجماهير.

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري لنهائي الكأس، بعد الفوز على الزمالك في الدور قبل النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الأهلي اوجستي بوش أحمد عمر الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

كرة السلة، قمة جديدة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الزمالك ويصل لنهائي كأس مصر

كرة السلة، الأهلي يهزم سبورتنج ويصل لنهائي كأس مصر

اتحاد كرة السلة يطمئن على جاهزية صالة الشباب والرياضة لاستضافة كأس مصر

الأكثر قراءة

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

أيمن الرمادي على أعتاب الزمالك.. صفقة إنقاذ مؤقتة تنتظر الإعلان الرسمي.. مهمة قصيرة بأهداف كبيرة.. واستبعاد بيبو بسبب الأهلي

زغلول صيام يكتب: من يدير الزمالك بالضبط؟! وهل رحيل بيسيرو سيحل المشاكل؟!

الاتفاق تم، آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادي

خلال زيارة السيسي لأثينا، مصر واليونان توقعان إعلان الشراكة الإستراتيجية ومذكرات تعاون

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7 مايو 2025

مدمن مخدرات يقتل زوجته ويصيب والدتها بشاكوش في الغربية

خدمات

المزيد

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

ما مدى وجوب طواف القدوم على الحاج حال ذهابه إلى عرفة مباشرة؟ رد حاسم من الإفتاء

ما حكم الإحرام في الحج والحكمة منه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية