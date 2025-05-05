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زملاؤها حملوا نعشها، مشاهد مؤثرة من جنازة روان طالبة علوم الزقازيق (فيديو وصور)

جنازة روان ناصر طالبة
جنازة روان ناصر طالبة علوم الزقازيق،فيتو

شهدت جنازة«روان ناصر أحمد السيد»،22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم في جامعة الزقازيق، ابنة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التي لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية أمس الأحد، مواقف إنسانية مؤثرة، حيث اجتمع الأهالي لوداع الفقيدة وسط أجواء مليئة بالحزن.

حادث سقوط طالبة الزقازيق روان ناصر يثير الغضب، والنشطاء: عايزين حقها

وتجسدت المشاهد في لحظات الوداع والدموع، وأثرت هذه الفاجعة في مشاعر الأهالي وأحزنت قلوبهم بمصرع الطالبة المتفوقة والتي كانت تحلم بالتخرج من الكلية، إلا أن قضاء الله وقدره حال دون ذلك، لتلقى ربها شهيدة للعلم.

وسط انهيار أسرتها وصديقاتها، تشييع جثمان روان طالبة علوم الزقازيق،فيتو
وسط انهيار أسرتها وصديقاتها، تشييع جثمان روان طالبة علوم الزقازيق،فيتو
زملاؤها اصروا علي حمل نعشها،فيتو
زملاؤها اصروا علي حمل نعشها،فيتو

وداع مؤثر من الأسرة لابنتهم طالبة علوم الزقازيق

وتم استقبال الجثمان بحزن شديد ودموع من قبل الأهالي، حيث عمت بأجواء المكان أصوات العويل والصراخ من قبل أفراد عائلة الضحية، التى فقدت حياتها في الحادث الأليم فيما أصر زملائها علي حمل نعشها إلى مثواه الأخيروالقاء النظرة الأخيرة.

وبدموع منهمرة وملابس سوداء، اجتمع زملاء الطالبة روان ناصربجوار قبرها بمقابراسرتها وسط حالة من الحزن والبكاء من زميلاتها اللائي شاركن في الجنازة.

وسط انهيار أسرتها وصديقاتها، تشييع جثمان روان طالبة علوم الزقازيق،فيتو
وسط انهيار أسرتها وصديقاتها، تشييع جثمان روان طالبة علوم الزقازيق،فيتو

جنازة شهيدة العلم بالزقازيق 

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد الحجازي الكائن بمدينة الزقازيق، ليتم بعدها الدفن بمقابرأسرتها وسط حالة من الحزن الشديد، وانهيار أسرتها وأصدقائها حزنا على فراقها.

وسط انهيار أسرتها وصديقاتها، تشييع جثمان روان طالبة علوم الزقازيق،فيتو
وسط انهيار أسرتها وصديقاتها، تشييع جثمان روان طالبة علوم الزقازيق،فيتو

ومن جانبه، أوضح أحد أقارب المتوفاة، أن الضحية والدها يعمل محاسبا، ولها من الأشقاء 3 بنات، لافتًا أنها كانت طالبة متفوقة وتحلم بالتخرج من الكلية، إلا أن قضاء الله وقدره حال دون ذلك، لتلقى ربها شهيدة للعلم.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

نعش الطالبة روان ناصر،فيتو
نعش الطالبة روان ناصر،فيتو

تفاصيل وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق

كانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان.ن"22 عاما الطالبة بالفرقة الرابعة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق (جثة هامدة).

زملائها يحملون نعشها،فيتو
زملائها يحملون نعشها،فيتو

وتبين من التحريات الأولية إصابة الطالبة أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

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