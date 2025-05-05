حادث سقوط طالبة الزقازيق روان ناصر يثير الغضب، والنشطاء: عايزين حقها

دشن العشرات على صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاج" عاوزين حق روان" تضامنًا مع روان ناصر أحمد السيد؛ 22 عاما الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم جامعة الزقازيق محافظة الشرقية والتي لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية أمس الأحد.

وأعرب طلاب الكلية عن غضبهم واستنكارهم الشديد عبر منصات التواصل الاجتماعي لحالة الإهمال وتأخر سيارة الإسعاف عن نقل زميلتهم التى كانت غارقة في دمائها للمستشفى لأكثر من 30 دقيقة كما ابدوا استيائهم من انخفاض سور الطابق الرابع وعدم وجود كاميرات بالكلية على حد قولهم مطالبين بالتحقيق في الواقعة.

وفاة طالبة علوم الزقازيق وتأخر سيارة الإسعاف، فيتو

وفاة طالبة علوم الزقازيق وتأخر سيارة الإسعاف

فيما نفت جامعة الزقازيق ما تم تداوله عبر صفحات الفيس بوك عن تأخر سيارة الإسعاف في الوصول لمكان الحادث لنقل الطالبة وإسعافها.

وأوضحت الجامعة، أن سيارة الإسعاف وصلت لمكان الحادث على الفور في حضور رئيس الجامعة، وجرى نقل الفتاة التي كانت لم تفارق الحياة بعد لمستشفى الزقازيق الجامعي مباشرة، وتم إيداعها غرفة العناية الفائقة، واستدعاء طاقم من الأطباء والتمريض في محاولة لإنقاذها إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجروحها الخطيرة، وطالبت الجامعة بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة التي تؤدي لحالة إثارة البلبلة في المجتمع.

وفاة طالبة علوم الزقازيق وتأخر سيارة الإسعاف، فيتو

حالة من الذعر بين زملاء الفقيدة

وفور الإعلان عن الحادث المفجع، سادت حالة من الذعر بين طلاب جامعة الزقازيق، حيث أصيب الجميع بصدمة كبيرة، بعد أن انتشرت الأخبار بسرعة حول مصرع زميلتهم في حادث سقوط من علو، الطالبة التي كانت في عمر الزهور لم تكن تتوقع أن تكون نهايتها بتلك الطريقة المأساوية.

تفاصيل وفاة الطالبة روان ناصر

وكانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان. ن" 22 عاما طالبة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق (جثة هامدة).

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطالبة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

مكان وفاة طالبة علوم الزقازيق، فيتو

جامعة الزقازيق تصدر بيانا جديدا بشأن مصرع الطالبة روان ناصر

وأصدرت جامعة الزقازيق منذ قليل بيانا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك حول مصرع الطالبة روان ناصر أحمد السيد الطالبة بالفرقة الرابعة إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق.

وتقدمت أسرة جامعة الزقازيق بخالص العزاء في وفاة الطالبة.

وأكدت الجامعة أن الواقعة قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وتُقدِّم إدارة الجامعة كافة المعلومات المتاحة لديها لمساعدة جهات التحقيق في هذا الشأن.

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