الأربعاء 07 مايو 2025
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فريق السباحة لجامعة القناة يحرز ميداليتين برونزيتين

أبطال جامعة القناة،
أبطال جامعة القناة، فيتو

حقق فريق السباحة بجامعة قناة السويس إنجازًاجديدًا خلال مشاركته المتميزة في بطولة الجامعات والمعاهد العليا للسباحة، التي أُقيمت ضمن فعاليات بطولة الشهيد الرفاعي في نسختها الثانية والخمسين، والتي استضافتها الجامعة الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو الجاري. 

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رعاة المسابقة الرياضية 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حيث تمكنت الطالبة جانا محمد عبد الفتاح، الطالبة بالمستوى الثاني بكلية الهندسة، من إحراز المركز الثالث في مسابقة 50 متر حرة، متوجةً بالميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق.

أبطال جامعة القناة، فيتو
أبطال جامعة القناة، فيتو

موهبة طلاب جامعة القناة 

كما حصلت الطالبة جانا محمد، على المركز  الثالث في مسابقة 100 متر حرة، لتضيف إلى رصيد جامعة القناة ميدالية برونزية ثانية، في تأكيد واضح على ما تمتلكه الجامعة من طلاب موهوبين قادرين على المنافسة بقوة والتميز في مختلف المحافل الرياضية.

وجاءت مشاركة فريق السباحة خلال البطولة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب. 

وتولت إدارة النشاط الرياضي بقيادة محمد إمام مسؤولية تنفيذ ومتابعة المشاركة، فيما رافقت الفريق خلال البطولة وقدمت الدعم الفني والتوجيه كابتن أماني إسماعيل دمراني.

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