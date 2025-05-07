الأربعاء 07 مايو 2025
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محافظات

تحرير 71 محضرا جنائيا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد

أراضي أملاك الدولة،
أراضي أملاك الدولة، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تحرير 71 محضرا جنائيا للحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة والحكم بالإزالة وغرامات تصل لـ 100 الف جنيه، وذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها، وضمن جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة ومنع التعديات عليها، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت الوادي الجديد في بيان رسمي لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات التعدي والممتنعين عن سداد مستحقات الدولة على مستوى مراكز المحافظة.

هذا وتهيب محافظة الوادي الجديد، بالمواطنين سرعة إنهاء واستكمال إجراءات التقنين وسداد مستحقات الدولة، لعدم التعرض للعقوبات القانونية.

وعلي صعيد متصل وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية بمتابعة الملفات ذات الأولوية، شارك سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، والمسئولين المعنيين، في وقت سابق في اجتماع وزارة التنمية المحلية عبر الفيديو كونفرانس مع سكرتيري عموم المحافظات لمتابعة الملفات الحيوية؛  حيث شهد الاجتماع متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية المتبقية للربع الأخير من العام المالي، ومنظومة التصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وملفات تقنين أراضي الدولة.

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