مصدر بالزمالك يكشف الاسم الأقرب لتدريب الفريق بدلا من بيسيرو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك اسم المدير الفني الأقرب لقيادة الفريق الأول بدلًا من البرتغالي جوزيه بيسيرو.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، بعد تراجع نتائج الفريق في جميع البطولات.

مدرب الزمالك الجديد

وقال المصدر أن الأقرب لقيادة الزمالك خلفًا لبيسيرو، هو أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا السابق.

ودخل الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الرمادي بعد اقتناع إدارة الزمالك بإمكانيات المدرب.

وفي السطور التالية نعرض أرقام بيسيرو مع الزمالك في ظل استقرار الإدارة على توجيه الشكر له.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

وخاض الزمالك تحت قيادة بيسيرو 17 مباراة حقق خلالها 7 فوز و8 تعادل وخسر في مباراتين.

وودع بيسيرو بطولتي الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، فيما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز، حيث أن الفارق مع المتصدر فريق بيراميدز أصبح 7 نقاط قبل 4 جولات من النهاية.

بينما قاد بيسيرو فريق الزمالك للتأهل لنهائي كأس مصر، والذي يواجه فيه نظيره بيراميدز.

مجلس الزمالك يجتمع لحسم مصير بيسيرو وعبد الواحد السيد

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا طارئًا بعد قليل، لمناقشة مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، إلى جانب مناقشة موقف عبد الواحد السيد، مدير الكرة الحالي بالنادي، بعد تزايد الجدل حول مستقبلهما عقب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الغضب الجماهيري بعد تراجع الأداء وتكرار النتائج السلبية في الفترة الماضية، ما دفع المجلس إلى التحرك بشكل عاجل لبحث قرارات مصيرية قد تطال الجهاز الفني والإداري للفريق.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع استعراضًا لتقارير لجنة الكرة وكذلك تقارير تقييم أداء الجهاز الفني واللاعبين، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن بقاء أو رحيل بيسيرو وجهازه المعاون، وكذلك موقف عبد الواحد السيد، الذي تلقى انتقادات واسعة بسبب بعض القرارات الإدارية والتعامل مع اللاعبين.

مصادر داخل النادي أشارت إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك التغيير الشامل للجهاز الفني، في محاولة لإنقاذ موسم الفريق قبل فوات الأوان.

وينتظر أن يصدر بيان رسمي من نادي الزمالك عقب انتهاء الاجتماع، لاستعراض تفاصيل القرارات التي سيتخذها المجلس.

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